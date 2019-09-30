В зоопарке Хельсинки планируют построить секцию для редких сайменских нерп

ХЕЛЬСИНКИ, 30 сентября. /ТАСС/. В зоопарке Коркеасаари, который расположен в Хельсинки, планируют открыть отдельную секцию для детеныша редкой сайменской нерпы, которого ранее доставили на лечение в расположенную там больницу для диких животных. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Сайменские нерпы обитают в мире только в одном месте - на озерах Сайменской системы в Финляндии. Детеныша привезли в Коркеасаари в конце июля и изначально собирались вернуть обратно в дикую природу. Однако, в конце августа Центр экономики, транспорта и окружающей среды региона Варсинайс-Суоми принял решение, что делать этого нельзя, чтобы не передать нерпам на Сайме какую-либо инфекцию.

"Хотя в Коркеасаари детеныша лечили со знанием дела, так, чтобы минимизировать риск подхватить то или иное заболевание, исключить этого полностью не получится. Возвращать его обратно нельзя, поскольку вместе с ним на Сайму может прийти недуг, который способен распространиться на всю популяцию нерп", - пояснила старший инспектор центра Салли Ульяс.

Если зоологический парк сможет построить для молодой нерпы секцию, в которой она сможет жить, центр выдаст учреждению исключительное разрешение на то, чтобы животное осталось там на постоянное содержание.

"Мы основательно рассмотрим этот вариант. Сайменская нерпа никогда раньше не содержалась в зоопарке, и раз такая возможность теперь представилась, мы верим, что это принесло бы пользу для защиты этого вида", - отметила руководитель департамента ухода и защиты животных в Коркеасаари Нина Тронтти.

По расчетам Министерства сельского и лесного хозяйства страны, для проживания нерпы в зоосаде необходим бассейн площадью минимум 200 кв м. со средней глубиной воды в 3 м.

О нерпах в Финляндии

Сайменская нерпа обитает только на озере Сайма в Финляндии, откуда и получила свое название. Весной 2018 года у животных родилось 86 детенышей, по 2019 году окончательных данных пока нет.

Обычно нерпы выводят детенышей в снежных гнездах. В течение пяти последних лет в строительстве таких жилищ из снега помогали волонтеры, поскольку из-за теплых зим этого строительного материала оказывалось недостаточно. В 2014 - 2018 гг. была "построена" 1 тыс. таких гнезд, в них родилось 264 детеныша.

Специалисты финского Государственного лесного управления ежегодно проводят учет нерп, и, по прогнозам, их число на Сайме составляет примерно 392 особи. Чтобы избежать вымирания, популяция должна, по мнению ученых, увеличиться до 400 животных. В 1990 году сайменских нерп экологи насчитали всего 180, но в последние годы их популяция, не так давно считавшаяся исчезающей, начала расти.

В феврале на озерах Сайменской системы объявили "период покоя" на время гнездования нерп. Цель акции состоит в том, чтобы люди не тревожили животных перед появлением потомства и обходили стороной места их гнездования. Также ежегодно с середины апреля до конца июня на Сайме действует запрет на лов рыбы сетями, поскольку в них могут случайно попасть детеныши нерп.