Посаженное Пушкиным в Болдине дерево получило статус памятника живой природы

ТАСС, 30 сентября. Лиственница, которая, как считается, посажена Александром Сергеевичем Пушкиным в усадьбе Болдино в 1833 году, получила статус "Дерево - памятник живой природы". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Лиственница перед главным зданием усадьбы государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А. С. Пушкина "Болдино" получила статус "Дерево - памятник живой природы". Соответствующее решение было принято сертифицированной комиссией. Перед уникальным деревом была установлена памятная табличка с указанием его федерального статуса и возраста", - указано в сообщении.

Лиственница европейская на территории усадьбы включена в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о присвоении природному объекту статуса особо охраняемой природной территории федерального значения.

"По преданию дерево было посажено самим Александром Пушкиным осенью 1833 года. По подсчетам музейных работников его возраст составляет 186 лет", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе также ведется работа по установке информационных табличек у деревьев-памятников. "На них размещена информация о самом дереве и примерный год посадки. Для детей проводятся и тематические экскурсии. Нижегородцы должны знать, какие уникальные деревья растут в Нижегородской области", - цитирует Никитина пресс-служба.