Фестиваль науки на Ставрополье посетили более 1,3 тыс. школьников

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Посетителями Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в Ставропольском государственном аграрном университете стали более 1,3 тыс. школьников из всех районов края. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе университета.

"Ставропольский государственный аграрный университет стал участником Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+. В рамках фестиваля 1320 школьников из Ставрополя, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Лермонтова, Невинномысска, Пятигорска и 26 районов Ставропольского края посетили аграрный вуз", - говорится в сообщении.

Преподаватели вуза рассказали школьникам об основных направлениях научной деятельности университета и разработках, над которыми сейчас работают ученые. "Фестиваль позволил понятным и доступным языком рассказать школьникам, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку", - отметили в пресс-службе.

Первый в России фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора вуза Виктора Садовничего. Участие в мероприятии приняли свыше 20 тыс. человек. С 2007 года проект стал общегородским мероприятием и ежегодно проводился при поддержке правительства Москвы. В 2011 году фестиваль получил статус всероссийского. Организатором Всероссийского фестиваля науки выступает Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Министерства просвещения РФ, Российской академии наук и МГУ.