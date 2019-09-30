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Северный Кавказ

Предприниматели в Дагестане могут получить 250 тыс. рублей на реализацию соцпроектов

Поддержку могут получить предпринимательские проекты, которые направлены на трудоустройство инвалидов, сирот, пенсионеров и вдов

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Два социальных проекта предпринимателей, направленные на помощь при трудоустройстве инвалидов в Дагестане, могут получить по 250 тыс. рублей на их реализацию, сообщается в понедельник на сайте агентства по предпринимательству и инвестициям республики Дагестан.

"Социальные проекты предпринимателей в Дагестане могут получить на реализацию 250 тыс. рублей. Агентство по предпринимательству и инвестициям республики объявило конкурс проектов на гранты главы региона в 2019 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году поддержку могут получить предпринимательские проекты, которые направлены на трудоустройство инвалидов, сирот, пенсионеров и вдов. Агентством будет выделено два гранта по 250 тыс. рублей каждый.

Документы для участия в конкурсе необходимо подать до 11 ноября 2019 года, после чего в течение двух недель проекты отправят на рассмотрение в правительство республики.

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