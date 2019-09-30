Волонтеры очистили от мусора тундру в районе пяти поселений Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Администрации поселений Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), общественные организации и волонтеры приняли участие в акции "Спасибо за чистую тундру". Это позволило убрать мусор в районе пяти сел, сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.

"Спасибо за чистую тундру" - это одна из возможностей обратить внимание на проблемы экологии, поговорить, найти пути решения в части сохранения хрупкой природы Арктики, ее флоры и фауны. В этом году мы убрали мусор в районах сел Аксарка, Белоярск, Харсаим, Катравож и поселка Харп, это поселения в районе Приуралья", - отметил Акчурин.

Всего за пять лет существования акции на Ямале было убрано около 1 тыс. тонн мусора, добавил он. Обычно это бытовые отходы, но в последнее время появляется и много строительного мусора. "Олень может повредить лапы, химические реагенты может поесть вместо кормовых добавок, отравиться. Плюс это нарушает растительный покров: где-то что-то пробиться не может, вырасти", - пояснил собеседник агентства.

По словам Акчурина, в этом году акцию поддержали и другие субъекты РФ, входящие в Арктическую зону. "Мы направили письма поддержать акцию во все субъекты РФ, входящие в Арктическую зону. Все отозвались. Например, в Красноярском крае проходили различные мероприятия в честь сохранения дикого оленя. А в Воркуте выходили убирать мусор студенческие отряды", - уточнил он.