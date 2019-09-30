Минприроды просит прокуратуру разобраться с незаконной стройкой вблизи "Лосиного острова"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минприроды России направило обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с незаконным строительством жилого комплекса в зоне нацпарка "Лосиный остров", сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня, 30 сентября, Минприроды России обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с планируемой реализацией проекта застройки на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, вл. 45 (адрес ЖК "Сказочный лес" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды России, компания застройщик обращалась в Минприроды России за согласованием социально-экономической деятельности по строительству многоэтажных жилых домов и объектов инфраструктуры на указанном участке, но получила отказ.

Отмечается, что одновременно нацпарк "Лосиный остров" подал судебный иск к "ООО "Гранднэкст" по факту незаконного строительства жилого комплекса на территории охранной зоны ООПТ федерального значения с целью предотвращения нарушения природоохранного законодательства и полного прекращения строительства жилого комплекса. Предметом подачи искового заявления стал факт строительства ЖК "Сказочный лес" в границах охранной зоны национального парка.