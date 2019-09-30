В селе Чермен в Северной Осетии построят новую школу на 360 мест по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Новая школа в селении Чермен Пригородного района Северной Осетии появится в 2021 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона, школа позволит решить проблему двухсменного образования.

"В селении Чермен в рамках национального проекта "Образование" будет построена новая школа на 360 мест. На строительство объекта будут направлены средства из федерального и регионального бюджетов - 272 млн и 2,7 млн рублей соответственно", - сказал собеседник агентства.

Появление школе в Пригородном районе республики позволит ликвидировать двухсменный режим обучения в школе №3 селения Чермен, где при проектной мощности 550 человек обучается в два раза больше детей.

Кроме того, в 2020-2021 годах в рамках национального проекта "Образование" будут построены школы на 200 мест в селении Цалыке, на 550 мест в городе Владикавказе, на 500 мест в городе Моздоке, на 500 мест в селении Кизляре и на 200 мест в станице Черноярская.