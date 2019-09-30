СМИ: некогда самый богатый житель Бразилии приговорен к новому тюремному сроку

ТАСС, 30 сентября. Федеральный суд бразильского штата Рио-де-Жанейро приговорил к восьми годам и семи месяцам тюремного заключения предпринимателя Эйке Батисту, который несколько лет назад считался самым богатым человеком этой страны. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Globo.

По ее данным, бизнесмен был признан виновным в манипулировании рыночными котировками и использовании закрытой информации, полученной незаконным путем. Помимо лишения свободы, он должен будет выплатить штраф в размере 118,6 млн реалов ($28 млн). Батиста имеет право обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

Это не первый обвинительный приговор, вынесенный в отношении предпринимателя. В июле 2018 года его приговорили к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере 53 млн реалов ($12,7 млн) за коррупцию и отмывание денег. Тогда Батиста был отправлен в тюрьму, однако он обжаловал вердикт и суд перевел его под домашний арест до принятия решения по апелляции. В августе этого года бизнесмен вновь был арестован - его взяли под стражу в связи с делом о манипулировании рыночными котировками, по которому сейчас и было вынесено судебное решение.

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда его состояние было признано крупнейшим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, портовое хозяйство, логистику и гостиничную индустрию. В 2013 году у Батисты возникли серьезные проблемы с законом, он потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.