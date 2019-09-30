В Кисловодске планируют создать три новых образовательных учреждения в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад и две школы откроются в городе-курорте Кисловодске (Ставропольский край) в 2020 году. Учреждения будут созданы в рамках комплексного плана развития города, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"В 2020 году [в городе-курорте Кисловодске] планируется построить детский сад на 100 мест, реконструировать здание школы №1 и закончить строительство школы по улице Губина", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По информации пресс-службы, в 2019 году, в соответствии с комплексным планом развития города, в Кисловодске расчистили русло реки Ольховка и провели берегоукрепление на реке Подкумок в рамках реализации противопаводковых мероприятий. Проведено благоустройство двух скверов, продолжается реконструкция пешеходных зон по двум улицам, разработана проектная документация по благоустройству мемориального комплекса.

Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года был утвержден распоряжением правительства РФ 29 декабря 2016 года. Документ содержит 77 пунктов, предусматривается шесть основных направлений развития города, по ряду мероприятий определены источники финансирования. До конца октября Министерство РФ по делам Северного Кавказа планирует внести в кабмин документ, который актуализирует перечень этих мероприятий.