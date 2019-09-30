Суд признал недействительной информацию телеканала "Дождь" о московском метро

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал ООО "Телеканал Дождь" опровергнуть и удалить с сайта репортажи, содержащие ложную информацию о московском метро, следует из картотеки суда.

В репортажах телеканала "Дождь" "Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах" и "Деньги подземелья" от 6 сентября 2018 говорится о халатности руководства московского метро. По решению суда, эта информация признана "несоответствующей действительности" и "порочащей деловую репутацию" ГУП "Московский метрополитен".

Согласно документу, помимо удаления материалов, ООО "Телеканал Дождь" обязан покрыть расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 500 рублей. Это решение может быть обжаловано в течение месяца, говорится в документе.