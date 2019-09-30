Врио главы администрации Элисты намерен разработать программу "Город без окраин"

ТАСС, 30 сентября. Назначенный на прошлой неделе врио главы администрации Элисты экс-руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников планирует благоустраивать не только центральные районы города, но и отдаленные. Для этого будет создана специальная программа - "Город без окраин", сообщил в понедельник журналистам Трапезников.

Избрание Трапезникова врио главы администрации Элисты на заседании Элистинского городского собрания 26 сентября вызвало неоднозначную реакцию среди некоторых жителей республики.

"Мы видим изношенность сетей - более 80%, видим неблагоустроенные дороги, полнейшее отсутствие детских современных площадок. Одной из стратегических задач в благоустройстве города - нужно сделать программу, которая бы называлась "Город без окраин". Очень важно развивать не только центральную часть города, а всю территорию. И мы это будем делать", - сказал Трапезников.

Он отметил, что готов работать без выходных, так как надо решать ряд проблем, связанных, в том числе с дефицитом бюджета, привлечением инвесторов, предпринимателей. "Дефицит бюджета сегодня составляет более 260 млн рублей, этих средств ежегодно не хватает, город берет постоянно кредиты, проценты растут. Детские сады и школы - задолженность по отоплению у них составляет порядка 70 млн. Есть судебные иски, но самое страшное, что нет доверия (у теплоснабжающих организаций) даже официальному письму городской администрации. Почти в каждой отрасли подобные проблемы существуют", - отметил Трапезников.

По его словам, в городе нужно будет разработать комплексный план развития, выстроить системную работу и провести инвентаризацию во всех отраслях, создать банк инвестпроектов, где будут прописаны конкретные предложения и условия. Главное, чтобы все компании были зарегистрированы в Калмыкии, платили налоги в республике, а в работе были задействованы непосредственно местные жители. Держать решение проблемных вопросов на контроле будет общественный совет, который также планируется создать в Элисте.

Трапезников добавил, что будет работать во взаимодействии с республиканской властью и федеральными структурами. Также в ближайшее время он намерен перевезти в Элисту свою семью.

О Трапезникове

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков выразил уверенность в том, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города. Власти республики намерены оказывать поддержку новому руководству Элисты, дано поручение в ближайшее время подготовить стратегию развития города, добавил Хасиков.

Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.