Премию клуба "Валдай" получил американский политолог Миршаймер

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Американский политолог-реалист, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер стал лауреатом премии международного дискуссионного клуба "Валдай" за книгу "Великое наваждение: либеральное учение о международных отношениях ", передает корреспондент ТАСС.

"Премию международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году получает Джон Джозиф Миршаймер за книгу "Великое наваждение: либеральное учение о международных отношениях", - объявил председатель совета фонда Клуба Андрей Быстрицкий.

Миршаймер обошел четырех претендентов - почетного научного сотрудника передовых исследований о России Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Уильяма Хилла, написавшего книгу о европейских институтах безопасности после 1989 года; почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, ставшего автором работ о роли большой Евразии в меняющемся мире; профессора российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричарда Сакваюу, который выпустил серию аналитических статей о российской внешней политике. Кроме того в числе соискателей награды оказался научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем агентства "Синьхуа" Шэн Шилян за вклад в развитие коммуникационных связей платформ Большой Евразии.

Традиционно денежная премия выделяется лауреату для создания научных работ и проведения исследований.