В Чечне стартовала военно-патриотическая игра для школьников

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная военно-патриотическая игра среди школьников "Наша сила в единстве!" собрала в Чечне более 150 участников из 14 городов воинской славы. Торжественная церемония открытия прошла в Грозном.

"В очередной раз масштабные военно-патриотические игры собирают в Чеченской Республике участников из различных регионов нашей родины. Мы рады, что в этом году команд-участниц стало еще больше. Интерес к играм заметно возрос", - отметил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.

Игры пройдут с 29 сентября по 4 октября на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Команды будут находиться в полевом тренировочном лагере, максимально приближенном к реальной жизни военнослужащих. Их ожидают соревнования по метанию ручных гранат, разборка и сборка автомата, преодоление полосы препятствий под условным огнем противника, биатлон, стрельба из лука и интеллектуальные конкурсы.

"Это значимое мероприятие не только для Чеченской Республики, но и для всей страны. Сегодня мы даем старт игре, которая позволит воспитать в наших юношах качества, присущие истинным защитникам Отечества, укрепить их духовно и физически", - сказал мэр города Грозного Ибрагим Закриев.

К участию в игре будут допущены команды старшеклассников в количестве 10 человек, достигших возраста 15-17 лет и проживающих в городах воинской славы. Кураторами и судьями соревнований станут инструкторы РУС.

Первая военно-патриотическая игра для старшеклассников, проживающих в городах воинской славы, прошла к 200-летию Грозного в 2018 году. В ней приняли участие 130 школьников.