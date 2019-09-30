В России начинают действовать 14 окружных судов общей юрисдикции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новые окружные суды - девять кассационных и пять апелляционных - начинают работать в России в соответствии с реформой судоустройства. Таким образом, суды общей юрисдикции полностью переходят на четырехступенчатую систему - для каждой инстанции будет действовать свой суд, по аналогичной модели 15 лет функционируют арбитражные суды.

Апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения судов областного уровня, не вступившие в силу. Кассационные суды наделены полномочиями по рассмотрению кассационных жалоб на вступившие в силу судебные постановления нижестоящих судов.

Новые кассационные и апелляционные суды образованы по экстерриториальному принципу.

Кассационные округа

Кассационные суды станут третьей инстанцией для решений районных судов и мировых судей. Ранее эти кассационные жалобы рассматривались президиумами областных, краевых и республиканских судов.

Новые инстанции заработают в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке. Каждый из девяти кассационных судов будет охватывать от 7 до 13 регионов (например, суд в Саратове - 13 регионов, в Кемерове - 12, в Пятигорске и Челябинске - по семь).

При этом кассационные округа не будут совпадать с федеральными. Например, для Новосибирской и Иркутской областей кассация будет подаваться в Кемерове, для Московской и Курской областей - в Саратове.

С созданием кассационных судов в России вводится институт сплошной кассации, когда правильно оформленная кассационная жалоба должна быть рассмотрена по существу без какого-либо предварительного отбора и без рассмотрения судами обоснованности самой подачи жалобы. Как ожидается, уровень кассационного рассмотрения серьезно вырастет - по данным Верховного суда, в 2018 году областные суды рассмотрели лишь 10% (85 тыс.) кассационных жалоб по уголовным делам, 5% (135 тыс.) - жалоб по гражданским и 4% (12 тыс.) - по административным делам.

Самыми крупными кассационными станут суды в Самаре (штатная численность 113 судей) и Саратове (103 судьи), самыми небольшими - суды во Владивостоке и Пятигорске (со штатной численностью 44 и 27 судей). Всего предварительный штат новых кассационных инстанций составит 723 судьи. Как ранее сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, помимо председателей судов президент РФ назначил на должности в новых судах 466 судей (65 процентов от штатной численности).

Жалобы на решения районных и мировых судей смогут доходить и до Верховного суда России, но лишь в порядке выборочной кассации - после принятия судьей решения о необходимости передачи дела на рассмотрение (и лишь после прохождения кассационного суда).

Апелляционные округа

Кроме того, приступают к работе пять апелляционных судов (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске), куда можно подать апелляцию на решения по делам, рассмотренным в первой инстанции высшими судами регионов (республиканскими, краевыми, областными и приравненными к ним). Ранее апелляции на эти решения подавались в Верховный суд РФ.

Для них третьей (кассационной) инстанцией станет Верховный суд РФ, куда можно будет подавать жалобы в порядке сплошной кассации (жалобы на промежуточные будут рассматривать кассационные суды). В апелляционных судах будет по 36-37 судей (60% судей уже назначены).

Начало работы

По закону о создании надрегиональных судов они начинают работу с момента, когда в каждом из них будет назначено не менее 60% судей, но не позднее 1 октября. Но пока для судов, которые только сформировали свои составы и переехали в новые здания начнется фактически организационный период. Кассационные суды начнут рассматривать дела, решения по которым вступили в силу лишь с 1 октября, апелляционые - жалобы, поступившие после 1 октября. Вступившие в силу решения судов или уже обжалованные до 1 октября решения областных судов будут рассмотрены по прежнему порядку.

Перспектива новых судов

Верховный суд России будет анализировать работу новых судов, оперативно получая информацию об их работе. Об этом ранее сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Окружные инстанции, по его оценке, дадут больше гарантий правосудию и объективности рассмотрения дел. При этом он не исключил, что практика работы новых судов может выявить вопросы и проблемы, которые пока невозможно представить и не исключил, что практика может привести к инициированию более совершенных механизмов работы окружных судов.

Председателями новых апелляционных судов стали четверо бывших глав региональных судов (Тульской, Ленинградской областей, Ставропольского края и Республики Алтай) и бывший судья Верховного суда РФ, главами новых кассационных судов - семь бывших председателей региональных судов (Подмосковья, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской областей, Приморского края и Башкирии) и двое бывших председателей арбитражных судов - Северо-Кавказского округа и Самарской области.