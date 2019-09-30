С 1 октября иски к гражданам помимо имен должны содержать идентификаторы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Подаваемые к гражданам иски теперь должны содержать не только их имена и адреса, но и другие идентификаторы. Этого требуют изменения в Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы, вступившие в силу с началом работы окружных судов с 1 октября.

Если ранее в исковом заявлении в арбитражный суд или суд общей юрисдикции достаточно было указать "фамилию, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дату и место рождения, место работы (если они известны)", то теперь кодексы требуют приводить в исках к гражданам один из идентификаторов - СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), серию и номер паспорта или водительского удостоверения либо серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля. Для индивидуального предпринимателя можно указать также его основной государственный регистрационный номер. Для организации-должника в исках предлагается указывать не только наименование и адрес, но и идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, если они известны.

В первую очередь жесткие требования указать один из идентификаторов предъявляются при подаче иска от организаций. Если иск подает гражданин, он должен указать идентификатор ответчика только "если он известен истцу". Идентификаторы гражданина должны содержаться в заявлении о выдаче судебного приказа и тексте самого судебного приказа, а также в исполнительном листе.

С предложением к судьям ввести более четкую идентификацию должников в феврале прошлого года обратился главный судебный пристав РФ, который отметил, что без дополнительных реквизитов в судебных актах, в частности, судебных приказах трудно безошибочно идентифицировать должника-гражданина. По его словам, можно найти десятки только Ивановых Иванов Ивановичей даже одной даты рождения, что иногда приводит к применению мер принудительного исполнения, включая списание средств со счетов или ограничение выезда за рубеж, в отношении граждан, имеющих схожие персональные данные.

Между тем, тот же закон расширяет перечень исков, которые, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, могут рассматриваться в приказном порядке. В заявлении о выдаче судебного приказа может быть не только требование о взыскании задолженности по оплате жилья, коммунальных услуг и телефонной связи, но и расходы на капитальный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме.