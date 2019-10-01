"Известия": летчик Ярошенко призвал российских силовиков расследовать свое похищение

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осужденный в США гражданин России Константин Ярошенко призвал российские правоохранительные органы предпринять активные действия для расследования его похищения американскими спецслужбами. Такое заявление он сделал в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Более того, хотелось бы видеть более активные действия со стороны прокуратуры и Следственного комитета РФ в отношении моего дела и тех, кто причастен к незаконному похищению российского гражданина", - сказал он.

Также Ярошенко предположил, что более действенными для освобождения россиян, находящихся в американских тюрьмах, были бы симметричные действия властей России в отношении граждан США и американских компаний.

"Я думаю, если бы Россия в лице правоохранительных органов и других соответствующих служб проводила точно такую же политику,... то американцы были бы куда сговорчивее в делах обмена заключенными. Мне кажется, если бы Россия ввела подобную практику, то Вашингтону пришлось бы пересмотреть свое отношение к этому и прекратить так себя вести", - заявил он.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.