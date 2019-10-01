Музей в Находке откроет выставку "Письма Нине" об истории ВОВ к 75-летию Победы

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Проект Музейно-выставочного центра Находки "Письма Нине", представляющий серию писем с фронта Великой Отечественной войны, стал победителем конкурса Российского военно-исторического общества (РВИО) в номинации "Лучший инновационный проект". Об этом сообщила ТАСС директор центра Марина Нургалиева.

"Ключевая тема проекта - фронтовые письма как одно из главных документальных свидетельств Великой Отечественной войны, которое передает реальные чувства и переживания людей в период военных испытаний. Практически случайно к нам попала стопка из найденных на улице в Биробиджане 60 писем с фронта Ивана Четырина своей жене Нине. Во время исследовательской работы появилась идея о создании выставочного проекта "Письма Нине" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказала Нургалиева.

С помощью проекта центр привлечет внимание широкой общественности к проблеме сохранения эпистолярного наследия времен войны и призвать всех, у кого хранятся фронтовые письма родственников, сохранить и предоставить для изучения историкам и специалистам музея.

"Открытие выставки мы запланировали на май 2020 года, после чего она станет частью исторической экспозиции музейно-выставочного центра", - отметила директор.

Конкурс музейных проектов проводился РВИО при содействии Министерства культуры РФ с целью выявления и поддержки лучших музейных практик. Участниками конкурса стали 150 музеев и объединений. Это крупные известные музеи и залы военной славы, школьные музеи и музеи поисковых объединений, краеведческие музеи и музейные объединения, работающие над увековечиванием памяти своих земляков.