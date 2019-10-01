Стоимость строительства дворца "Самбо" в Хабаровске увеличилась до 1 млрд 115 млн рублей

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Строительство краевого дворца "Самбо", которое ведется в Хабаровске в рамках плана развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, требует дополнительного финансирования, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Хабаровского края Семен Экшенгер. Всего необходимо 200 млн рублей.

"Объекту необходимо дополнительное финансирование. Сегодня вопрос решается на уровне губернатора. Объект важный для Хабаровского края, в декабре 2019 года он должен быть сдан, весной в нем уже должны начаться занятия", - сказал Экшенгер.

Как сообщил журналистам начальник службы заказчика Минстроя Хабаровского края Павел Поляк, во время строительства потребовались корректировки в проекте, что увеличило стоимость объекта.

"Если сметная стоимость по итогам первой экспертизы составила 915 млн, то по прогнозируемой корректировке стоимость достигнет 1 млрд 115 млн рублей. Корректировка проектно-сметной документации потребовалась в связи с ошибками проектирования, из-за чего ряд выполненных подрядчиком работ не может быть оплачен, если они не будут узаконены новым заключением экспертизы. Это будет сделано в октябре, и подрядчик получит все необходимые суммы ", - сказал Поляк.

Он уточнил, что при строительстве, в частности, потребовалось забивать более длинные сваи. Часть стоимости дворца финансируется из федерального бюджета в рамках плана развития центров экономического роста. Краевая доля в связи с повышением стоимости объекта будет увеличена до 60%.

Дворец площадью 5 тыс. кв. метров начали строить в 2017 году. В настоящее время он готов почти на 77%. Выполнены работы по устройству каркаса здания, ограждающим конструкциям, кровле, внутренним стенам и перегородкам. Сейчас ведутся работы по устройству подвесных потолков, внутренних инженерных систем, идет благоустройство территории.

В год спортобъект сможет обеспечить физкультурно-спортивными услугами около 4 тыс. человек. Дворец предназначен для развития самбо, дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбы, каратэ, он может стать базой для подготовки сборных команд России по единоборствам к международным соревнованиям, проходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Боевыми искусствами и спортивными единоборствами, по данным правительства Хабаровского края, в регионе занимаются более 25 тыс. человек, в том числе в Хабаровске - более 10 тыс. человек.