Единороссы подготовили поправку о порядке ввоза в РФ наркотических лекарств для больных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" подготовила поправку ко второму чтению законопроекта о взаимозаменяемости лекарственных средств, которая позволит ввозить в РФ для тяжелобольных наркотические или психотропные препараты по решению врачебной комиссии. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-1" сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев, текст высказываний которого распространила пресс-служба фракции.

"Ко второму чтению мы подготовили поправку, которая разрешает ввоз наркотических и психотропных лекарств на территорию Российской Федерации, если есть решение врачебной комиссии о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть в Российской Федерации", - сказал он. По его словам, данная норма будет касаться случаев, когда, в частности, у человека зафиксирована индивидуальная непереносимость к зарегистрированному препарату или у ребенка индивидуальная непереносимость к вводу лекарства уколом, а данный препарат можно вводить только таким способом.

При этом потребность в том или ином лекарстве должна будет установить именно врачебная комиссия. "После этого принимается решение о закупке соответствующих препаратов. Ими будут снабжаться все пациенты до тех пор, пока отечественные предприятия не начнут выпускать аналогичные лекарства", - добавил Исаев, возглавляющий межфракционную рабочую группу по лекарственному обеспечению граждан.

Авторы поправок также предлагают прописать порядок созыва комиссии. Для этого нужно, "чтобы медицинское учреждение, в котором лечится соответствующий пациент, вышло к своему руководству с объяснением, что данному пациенту не подходят те препараты, которые существуют на территории Российской Федерации, и что есть препарат, существующий в другой стране, который нужно закупить, чтобы этого пациента лечить". "Врачебная комиссия принимает это решение, и этого достаточно, чтобы дальше работал Минздрав и уполномоченный орган, который будет непосредственно заниматься лекарственными закупками", - пояснил Исаев, уточнив, что речь идет только о наркотических и сильнодействующих психотропных препаратах для отдельных категорий больных. "Это больные орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке", - сказал депутат.

В Госдуме при этом выступают в защиту института регистрации лекарств, по словам Исаева, подобная процедура необходима. Он заметил, что, хотя обычно производители сами приходят на российский рынок, не исключены ситуации, когда необходимо то или иное средство, но изготовитель не пришел в РФ.

"Для этого также подготовлены очень важные поправки в Гражданский кодекс о том, что в случае, если возникла такая острая необходимость, государство будет вправе произвести закупку этого лекарства без согласия правообладателя, но с последующей выплатой компенсации этому правообладателю", - рассказал депутат, заметив, что такая же практика существует в США.

О взаимозаменяемости лекарств

Законопроект о правовом регулировании в сфере обращения лекарственных средств, в частности, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств, был внесен в Госдуму правительством в начале июля, он пока не прошел первое чтение, однако рекомендован профильным комитетом по охране здоровья к принятию. Законопроектом предлагается ввести понятия "оригинального лекарственного препарата" и "фармацевтически эквивалентных", а также уточнить определения референтного, воспроизведенного и взаимозаменяемого лекарственного препарата.

Кроме того, у производителя лекарства будет 40 рабочих дней со дня опубликования Росздравнадзором информации о препарате для подачи заявления о внесении изменений в инструкцию. В случае непредоставления новых данных будет рассматриваться вопрос о приостановке применения препарата. Правительством будет устанавливаться порядок определения взаимозаменяемости и особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов, а также исключение в отношении гомеопатических и растительных лекарственных препаратов.