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Всех учениц иркутской гимназии выписали из больницы после массового отравления

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы всех учениц православной женской гимназии Иркутска, которые 24 сентября были госпитализированы в результате массового отравления в учебном заведении. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

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"Все девочки, которые были госпитализированы, выписаны", - сказал собеседник агентства.

После отравления 24 ученицы обратились за медицинской помощью, медики госпитализировали 11 человек. Из них одну девочку 25 сентября перевели на амбулаторное лечение. В больнице оставались десять человек.

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной заболевания могли стать нарушения санитарных требований, выявленные в пищеблоке, в том числе нарушения хранения продуктов и технологии приготовлении блюд, нарушения дезинфекционного режима. Для локализации эпидемического очага провели дезинфекцию, установили медицинское наблюдение за учащимися и персоналом. Следственные органы СКР по Иркутской области по факту отравления проводят проверку.

В гимназии учатся 290 детей. Согласно данным с сайта образовательного учреждения, оно основано в 1996 году Иркутской епархией и администрацией города.

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