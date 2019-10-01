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В работе Facebook произошел сбой

В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы

ТАСС, 1 октября. Пользователи социальной сети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в ночь на вторник, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 05:20 мск во вторник.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из Индонезии, Японии, США, Польши, Германии, Перу, Бразилии. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 23% - на полное отключение социальной сети от работы, 18% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

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