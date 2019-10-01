В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.

"Принято совместное решение о закрытии затворов КЗС от наводнений. В 06:30 мск движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". В 07:12 мск затворы КЗС закрыты", - говорится в сообщении ведомства.

В городском главке МЧС отметили, что движение автомобилей по дамбе, где проходит Кольцевая автомобильная дорога, открыто.

По данным ведомства, уже утром наблюдается подъем уровня воды в Неве. "По состоянию на 06:00 мск 1 октября, уровень воды по гидрологическому посту "Горный институт" составляет + 45 см. В зависимости от изменения погодных условий далее обстановка и информация могут изменяться", - отметили в управлении МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что во вторник в Санкт-Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Сейчас в городе около 10 градусов тепла и облачно.