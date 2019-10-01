Медицинские павильоны в московских парках закончат работу 6 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Павильоны для медицинского обследования "Здоровая Москва" в столичных парках будут работать до воскресенья 6 октября. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Несмотря на дождливую погоду горожане продолжают активно приходить в медицинские павильоны для проверки своего здоровья. Они будут открыты до конца этой недели, а 6 октября, в воскресенье, завершат свою работу", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Ранее планировалось, что павильоны будут работать до 15 сентября, после чего сообщалось о продлении их работы до начала октября. В павильонах "Здоровая Москва" можно проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, определить относительный или абсолютный сердечно-сосудистый риски, сделать ЭКГ и многое другое. Время обследования занимает 40-60 минут. Павильоны работают с 08:00 до 22:00.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".