И. о. директора дома-интерната, где от ожогов умер ребенок, отстранена от должности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 октября. /ТАСС/. И. о. директора дома-интерната, где по неосторожности санитарки, которая перепутала горячую и теплую воду, от ожогов умерла 15-летняя девочка, отстранена от должности после проверки. Санитарка уволена, заведующему отделением объявлен выговор, сообщила пресс-служба правительства Сахалина.

"Губернатор области Валерий Лимаренко поручил провести служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ее итогом стало принятие ряда кадровых решений - помимо увольнения санитарки отстранена от обязанностей и. о. директора учреждения, выговор объявлен заведующему отделением "Милосердие", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, палатная санитарка перепутала теплую воду с горячей и оставила ребенка в ванной с набирающимся кипятком. 15-летняя девочка получила ожоговый шок и умерла. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").