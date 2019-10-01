Эксперты назвали лучшие зарубежные направления для отдыха у моря в октябре

Составляя список, эксперты исходили из того, что в этих локациях должна быть хорошая и солнечная погода в октябре с возможностью как пляжного, так и экскурсионного отдыха, при этом перелет из Москвы занимает в районе пяти часов.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дубай (ОАЭ), Эйлат (Израиль), Протарас (Кипр) и Амман (Иордания) вошли в список зарубежных туристических направлений, наиболее подходящих для "летнего" отдыха в октябре. Соответствующие данные содержатся в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

В Тунисе в октябре также сохраняется теплая погода, но количество солнечных дней в октябре сокращается до 25 и могут идти локальные кратковременные дожди, отмечают авторы исследования. При этом октябрь подходит и для познавательного отдыха в европейских странах. Вероятность осадков там больше, но на значительную часть месяца - от 17 до 24 дней - прогноз благоприятный. Так, любителям пеших прогулок по историческим городам рекомендуется отправиться в октябре во Францию, Хорватию, Испанию, Грецию, Италию, Сербию, Болгарию.

Также хорошая погода в октябре может быть на Мальте, в Баку и Стамбуле, прогнозируют эксперты. Но гарантировать отсутствие дождей на этих направлениях можно лишь для половины месяца.

"В России в октябре уже вовсю чувствуется осень. Поездка по Европе в это время года удобна тем, что погода там самая комфортная для экскурсий и изучения достопримечательностей: уже нет изнуряющей жары, а дожди случаются редко. И еще один бесспорный плюс путешествий осенью: гораздо меньший поток туристов по сравнению с летними месяцами", - прокомментировал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.