СМИ: более 100 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

ТАСС, 1 октября. Более сотни населенных пунктов в пяти областях Украины оказались без электричества из-за сильных ветров и ливней. Об этом сообщил во вторник телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) страны.

Электроснабжение нарушено во Львовской, Волынской, Тернопольской, Киевской и Житомирской областях.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении украинского ГосЧС. Отмечается, что во Львовской области остались без электричества 55 населенных пунктов, в Тернопольской - 18, в Волынской - 12, Киевской - 9 и Житомирской - 8. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украинские синоптики ранее предупредили, что в ночь с понедельника на вторник и в течение дня во вторник во многих регионах страны ожидается сильный ветер.