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Минобороны хочет взыскать с РКК "Энергия" более 5 млрд рублей через суд

Суть требований не уточняется

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к Ракетно-космической корпорации "Энергия" на сумму более 5 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел на сайте суда.

Иск был зарегистрирован 27 сентября. Суть требований Минобороны не уточняется.

В РКК "Энергия" в ответ на запрос ТАСС воздержались от комментариев в связи с поданным против нее иском.

РКК "Энергия" - предприятие, входящее в госкорпорацию "Роскосмос", производит пилотируемые и грузовые космические корабли, орбитальные модули и спутники.

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