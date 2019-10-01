Две очереди гондольной канатки на Эльбрусе закрыли для подготовки к горнолыжному сезону

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Две очереди канатной дороги гондольного типа на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыты на регламентные работы для подготовки к горнолыжному сезону. Об этом во вторник сообщила пресс-служба курорта.

"На курорте Эльбрус ведется активная подготовка к новому горнолыжному сезону. В рамках регламентных работ с 1 октября по 21 октября 2019 года будут закрыты две очереди канатной дороги: Азау - Кругозор и Кругозор - Мир", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что временные неудобства не помешают посетителям курорта подняться на смотровые площадки. Во время отключения двух очередей гондольной канатной дороги будут работать маятниковая канатная дорога Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, кресельная дорога Мир - Гара-Баши, а также третья очередь гондольной канатной дороги Мир - Гара-Баши. С 22 октября гондольная канатная дорога будет работать в обычном режиме.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в России и Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.