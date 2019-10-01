Директор НМИЦ им. Блохина проверит работу онкологов института в благотворительном фонде

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди намерен провести проверку, нет ли конфликта интересов в работе онкологов института в благотворительном фонде. Необходимо проверить законность их деятельности, сообщил Стилиди в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Накануне 26 онкологов выступили с видеообращением, что, если не будет выполнено их требование о смене главы НИИ детской онкологии и гематологии в структуре НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, то все поддержавшие обращение онкологии напишут заявления об увольнении. Недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.

"Подогрело эту ситуацию и то, что она обратила внимание на сотрудников, которые при этом являются учредителями благотворительного фонда. Я не юрист, чтобы давать правовую оценку действиям этих сотрудников, но здесь определенно можно усмотреть конфликт интересов, потому что не должен врач заниматься сбором денег на лечение, которое сам же назначает. Законность этих действий тоже необходимо проверить", - сказал Стилиди.

Одним из инициаторов обращения онкологов был заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич, который за несколько дней до этого был освобожден от второй занимаемой им должности в детском онкоцентре. По словам Стилиди, Менткевичу "за хамское поведение" также был вынесен выговор.