Из квартиры в центре Москвы похитили более 41 млн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина заявил о краже из его квартиры в центре Москвы более 41,7 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

"В отдел полиции по Пресненскому району поступило сообщение от мужчины о том, что была вскрыта его квартира, из которой похищены денежные средства в размере более 41 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

В ходе проведения проверки, было установлено, что на протяжении нескольких лет у заявителя после смерти жены идет гражданско-правовой спор по факту вступления в права наследования данной квартирой с падчерицей, которая за время его отсутствия в квартире поменяла входные замки. В присутствии сотрудников полиции и на основании судебного решения дверь в квартиру была вскрыта. "При осмотре квартиры мужчина заявил о пропаже принадлежащих ему денежных средств в размере 41 713 020 рублей", - отметили в полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.