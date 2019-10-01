Двинско-Пинежский заказник создан в Архангельской области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 300 тыс. га северной тайги удастся защитить благодаря Двинско-Пинежскому заказнику, постановление о создании которого принято во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Первого октября постановление о создании регионального ландшафтного Двинско-Пинежского заказника было принято на заседании правительства Архангельской области. <...> Новая особо охраняемая природная территория, за создание которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) и другие природоохранные организации боролись более 17 лет, позволит защитить 300 тыс. гектаров стремительно исчезающей северной тайги - последний крупный массив первозданных лесов в Европе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новый заказник расположен в междуречье Северной Двины и Пинеги. На его территории будет разрешено рыболовство, охотка, сбор ягод. Запрещены будут лишь разрушающие лесные экосистемы виды деятельности, такие как промышленная заготовка древесины.

"Они [первозданные леса] очень важны для поддержания экологического баланса региона: регулируют климат, поглощают парниковые газы и выделяют кислород, оберегают истоки рек, а также служат домом для многих видов животных и растений, в том числе краснокнижного дикого лесного северного оленя", - отмечается в сообщении.

Впервые внимание на ценность этой территории обратили ученые из Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН в начале 2000-х годов. С 2003 по 2009 год WWF России организовал несколько экспедиций по комплексному изучению территории, а в 2008 году заказник был официально включен в лесной план Архангельской области, в 2011 году - в региональную схему территориального планирования. Шесть лет длились переговоры между природоохранными организациями и лесопромышленными компаниями по согласованию границ заказника. Эффективным инструментом в поиске компромисса стала добровольная лесная сертификация по схеме FSC, в основе которой лежит баланс экологических, социальных и экономических интересов. В апреле 2018 года состоялось подписание соглашения о создании заказника.