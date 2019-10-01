Бескормица выгнала медведей к людям в Хабаровском крае

ТАСС, 1 октября. Медведи начали массово выходить к населенным пунктам в Советско-Гаванском районе Хабаровского края из-за отсутствия рыбы, которой они обычно питаются. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава района Юрий Бухряков.

"Медведи ходят по городу, в городе у нас, в Лососином поселке по дачам ходят, все заборы переломали. Нынче рыбы нету, поэтому они все идут сюда", - рассказал Бухряков. Он уточнил, что конкретных мер по решению этой проблемы сейчас не принимается.

По словам собеседника агентства, неделю назад медведь напал на охотника. Раненого мужчину нашел его друг, благодаря чему врачам удалось спасти его жизнь: пострадавший, которому медведь повредил руки и чуть не снял скальп, два дня провел в реанимации.

Советско-Гаванский район расположен на юге Хабаровского края на побережье Японского моря. Почти все население живет в городской агломерации на берегу залива Советская Гавань, остальная территория не заселена. Этот район приравнен к районам Крайнего Севера, его население составляет 38,2 тыс. человек.