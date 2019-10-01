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Задержанный на сутки рейс из Сеула приземлился в Хабаровске

Ранее вылет был перенесен из-за неисправности борта

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Рейс Сеул - Хабаровск авиакомпании "Аврора", который был задержан 30 сентября на сутки из-за неисправности самолета, приземлился в аэропорту Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Рейс был задержан до 17:15 (10:15 мск). Сейчас он приземлился", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, вылет был перенесен по причине неисправности воздушного судна. В авиакомпании заявили, что все пассажиры получили горячее питание, их также разместили в гостиницах. Сейчас сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры проверяют соблюдение авиакомпанией прав потребителей и исполнение законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного судна.

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