Задержанный на сутки рейс из Сеула приземлился в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Рейс Сеул - Хабаровск авиакомпании "Аврора", который был задержан 30 сентября на сутки из-за неисправности самолета, приземлился в аэропорту Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Рейс был задержан до 17:15 (10:15 мск). Сейчас он приземлился", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, вылет был перенесен по причине неисправности воздушного судна. В авиакомпании заявили, что все пассажиры получили горячее питание, их также разместили в гостиницах. Сейчас сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры проверяют соблюдение авиакомпанией прав потребителей и исполнение законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного судна.