Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, товарищества и сплоченности, заложенные ветеранами, демонстрирует высокую боевую выучку, верность Присяге и воинскому долгу", - подчеркнул в своем поздравлении Путин.

Глава государства отметил успехи личного состава Сухопутных войск в освоении современного вооружения и военной техники, а также их роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности России.

"Мы с чувством глубокой благодарности чтим память о подвигах выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые на полях жестоких сражений мужественно, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость Родины", - добавил президент.

День Сухопутных войск отмечается ежегодно 1 октября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

Сухопутные войска ВС Российской Федерации - наиболее многочисленный вид российских вооруженных сил. В состав СВ ВС РФ входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, а также специальные войска (разведывательные, радиоэлектронной борьбы, инженерные и войска радиационной, химической и биологической защиты).