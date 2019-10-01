Власти Азова получат 4 млн рублей на ликвидацию свалок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Власти города Азов Ростовской области получат 4 млн рублей из резервного фонда региона на ликвидацию свалок, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Финансирование выделено по обращению администрации города. Из 28 зафиксированных на территории муниципалитета несанкционированных свалок удалось ликвидировать четыре. На выделенные средства работа по расчистке территории муниципалитета будет продолжена", - говорится в сообщении.

В настоящее время администрация Азова готовит документы для проведения конкурса по выбору компании, которая займется ликвидацией свалок. Все работы по вывозу мусора и приведению территории в порядок должны быть завершены до конца текущего года.

С 1 января 2019 года в России началась реформа сферы обращения с мусором, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз мусором, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы Ростовская области была разделена на восемь зон межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Их обслуживают шесть региональных операторов. Первый комплекс откроется в Волгодонске с 1 января 2020 года, остальные семь построят в 2020 году.