Власти ЕАО пообещали начать отопительный сезон без срывов

ТАСС, 1 октября. Отопительный сезон в Еврейской автономной области (ЕАО) начнется в срок и без срывов, несмотря на режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный ранее из-за нехватки топлива и проблем с подготовкой котельных. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Александр Левинталь.

Режим ЧС действует в нескольких районах области с сентября. Сообщалось об отсутствии нормативного запаса топлива и неготовности некоторых котельных. Глава Минстроя Владимир Якушев 25 сентября на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что одна из главных проблем ЕАО - отсутствие централизованных поставок угля.

"До конца недели подготовка [к отопительному сезону] должна быть завершена, со следующей недели начинаем растопку. В течение недели мы должны затопиться, потому что через две недели у нас будет прохладно. Начало отопительного сезона пройдет без срыва", - сказал Левинталь.

По его словам, сложная ситуация сложилась в двух районах - Биробиджанском и Облученском, где проживают 10% жителей области. В остальных районах и в городе Биробиджан "особых проблем нет". ЕАО получила 98 млн рублей из федерального центра для подготовки котельного оборудования, региону также выделят 120 млн рублей на приобретение топлива. "Работа уже разворачивается", - уточнил губернатор.

Кроме того, власти области договорились с Сибирской угольной энергетической компанией о покупке свыше 4 тонн угля, которые уже направили в регион. Это первая партия топлива, которой, по словам Левинталя, хватит, как минимум, на месяц.

По данным синоптиков, днем в ЕАО около 20 градусов тепла, солнечно. В среду в регионе ожидает потепление до плюс 26 градусов. Однако уже в конце недели погода испортиться, и к следующему вторнику дневные температуры в области снизятся до 10 градусов выше нуля.

Проблемы с отоплением

Отопительный сезон в ЕАО должен начаться с 10-х чисел октября, а в некоторых районах раньше.

Проблемы с теплоснабжением в области возникают каждую зиму. В прошлый отопительный сезон температура опускалась в домах и соцобъектах некоторых поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого, в том числе, стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями. На этот раз ситуацию осложнил прошедший в регионе паводок, во время которого подтопило несколько десятков населенных пунктов.