Ставрополье представят более 40 предприятий на выставке "Золотая осень"

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Экспозиция Ставропольского края на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве будет включать в себя продукцию более 40 предприятий. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе краевого Министерства экономического развития.

"Экспозиция Ставрополья будет представлена подиумом "Скатерть-самобранка", сенсорными и интерактивными экранами. Лучшие выставочные образцы своей продукции привезут более 40 ведущих предприятия края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что акцент в 2019 году делегация края сделает на презентации экологически чистой продукции. Регион представит хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны, крупы, минеральную воду, овощи и консервы, молочную и мясную продукцию. Экспозиция займет два этажа.

"Участие в выставках стало мощным инструментом продвижения товаров в других регионах России и за рубежом. Поэтому для ставропольских производителей очень важно участвовать в подобных мероприятиях. Благодаря тому, что региональные предприятия регулярно принимают участие в различных выставках, продукцию, произведенную в крае, знают далеко за пределами Ставрополья", - приводятся в сообщении слова министра Сергея Крынина.

О выставке

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ.

По итогам участия в выставке "Золотая осень - 2018" Ставропольский край заключил соглашения о сотрудничестве с инвесторами на сумму более 8 млрд рублей. В результате в регионе началось строительство птицеферм, молочно-товарных, тепличных и мясоперерабатывающих комплексов.