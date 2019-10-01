Тульские депутаты объявили сроки проведения конкурса на должность сити-менеджера

ТУЛА, 1 октября. /ТАСС/. Тульская городская Дума начала во вторник процедуру по организации конкурса на должность главы администрации областного центра. В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия, а 29 октября ее члены рассмотрят документы от претендентов и проведут с ними собеседование, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

Должность главы администрации Тулы стала вакантной 20 сентября, когда занимавший ее с октября 2014 года 51-летний Евгений Авилов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Также он отказался от мандата депутата Тульской городской думы, куда был избран 8 сентября.

"Сегодня началось формирование конкурсной комиссии, от гордумы в ее состав вошли глава города Ольга Слюсарева и три ее заместителя - Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов и Алексей Ионов. Еще в нее включат четырех человек, которых предложит губернатор. Комиссия назначит сроки приема документов от претендентов, дата их рассмотрения уже определена - 29 октября, тогда же состоится собеседование с ними", - сказал собеседник агентства.

Затем список кандидатов на должность главы администрации передадут на рассмотрение гордумы. "Депутаты выберут из них главу администрации на ближайшем после 29 октября заседании", - отметили в пресс-службе.

В Туле действует "двуглавая" система управления: глава муниципального образования город Тула (мэр) и глава администрации (сити-менеджер). Глава города - высшее должностное лицо муниципального образования, избирается из числа депутатов Тульской гордумы, является ее председателем. Сити-менеджер назначается по контракту по результатам конкурса, который заключают на срок полномочий гордумы, но не менее чем на два года.

На первом после выборов заседании Тульской гордумы 27 сентября мэром Тулы избрали олимпийскую чемпионку, велогонщицу 50-летнюю Ольгу Слюсареву. Прежний глава города 69-летний Юрий Цкипури 19 сентября досрочно покинул пост в связи с избранием в Тульскую областную думу.