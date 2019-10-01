Регионы Северного Кавказа представят возможности медицинского туризма на Expotravel-2019

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Международная туристическая выставка Expotravel-2019 пройдет в начале октября в Екатеринбурге, в рамках мероприятия фонд "ПосетиКавказ" представит возможности медицинского и оздоровительного туризма регионов Северного Кавказа. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе фонда.

"С 4 по 5 октября в Екатеринбурге состоится 23-я международная туристическая выставка Expotravel-2019. На коллективном стенде Северного Кавказа, организованном фондом "ПосетиКавказ", будут представлены возможности медицинского и оздоровительного туризма. В составе делегации - руководители и представители туристических компаний и санаторно-курортных организаций из Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод, Чеченской Республики, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

В этом году выставка объединит участников, готовых выступить с эксклюзивными предложениями в сфере санаторного лечения, туризма и отдыха. Посетителей ждет экспозиция лечебного туризма. Список дебютантов в этой сфере включает ряд профильных курортов Чехии и Словении, а также оздоровительные учреждения Среднего Урала.

"Направление оздоровительного туризма стало особенно популярным у уральцев и сибиряков в последние несколько лет, поэтому на выставку заявляются даже зарубежные здравницы - преимущественно из Чехии и Словении. Но мы готовы представить эксклюзивные предложения - такого сочетания природы, истории, культуры, кухни и активностей, как у нас на Кавказе, в мире надо еще поискать", - приводит пресс-служба слова первого замминистра по делам Северного Кавказа, куратора фонда Одеса Байсултанова.