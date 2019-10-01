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Кабмин внес в Госдуму проект о выплате пособий лицам, участвующим в борьбе с терроризмом

По оценке авторов документа, в случае обращения этих категорий граждан за пособием единовременные расходы федерального бюджета составят 453,7 млн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность выплаты лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и членам их семей единовременных пособий вне зависимости от других компенсаций. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, членам семьи погибшего при борьбе с терроризмом и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 600 тыс. рублей. При получении увечья при борьбе с терроризмом, влекущего инвалидность, размер такого пособия составляет 300 тыс. рублей.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам семьи погибшего лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, и лицам, находившимся на его иждивении, единовременных пособий… вне зависимости от предоставления единовременных пособий и компенсаций, установленных законодательством РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По оценке авторов инициативы, в случае обращения вышеперечисленных категорий граждан за пособием единовременные расходы федерального бюджета составят 453,7 млн рублей. В дальнейшем ежегодная потребность по выплате пособий прогнозируется на уровне 80,2 млн рублей.

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