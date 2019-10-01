Почему тунец дорогой и как не платить за антивирус. "Яндекс" изучил запросы о деньгах

"Яндекс" выяснил, что россияне не хотят тратить деньги на компьютерный антивирус и интересуются способами заработка в Instagram. Об этом свидетельствуют данные обзора статистики запросов на тему денег, который имеется в распоряжении ТАСС.

Популярность запросов в период с 13 сентября 2018 года по 13 сентября 2019 года оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Согласно полученным данным, россиян интересует, как заработать в Instagram (100 баллов). Следом идут YouTube (73) и "Яндекс.Дзен" (22). Также пользователи поисковика ищут способы заработка на бирже (19 баллов), ставках на спорт (14), с помощью блогов (11) и сайтов (8), Telegram (6), используя криптовалюты (5) и онлайн-игры (4).

Помимо этого, россияне интересуются, как сэкономить на продуктах (100 баллов), одежде (63) и электричестве (32). Также в рейтинг попали запросы об экономии на воде (18) и бензине (10).

При этом за компьютерный антивирус пользователи "Яндекса" не хотят платить совсем и ищут бесплатный (100 баллов). Помимо этого, пользователи интересуются бесплатными сайтами для знакомств (67), файлообменниками (57), переводчиками с английского (57) и VPN-сервисами (32).

Почему так дорого?

Пользователи поисковика задают вопросы и о том, почему тот или иной продукт дорого стоит. В первую очередь, популярность набрал запрос "почему дизель дороже бензина" (100 баллов). Россиян также интересует причина дороговизны фисташек (91) и черной икры (61).

Запрос "рыба ледяная почему такая дорогая" набрал 37 баллов. Немногим меньше пользователей интересует причина высокой цены телефонов iPhone (25) и Vertu (24). Популярность запроса "почему тунец такой дорогой" оценивается в 16 баллов.

Помимо этого, россияне спрашивают в поисковике о себестоимости шаурмы (100), iPhone (88), пиццы (46), самогона (43) и кофе (34).