Синоптики пообещали теплый октябрь большинству регионов России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Температура на значительной части России в октябре ожидается выше многолетних показателей для этого месяца. Об этом во вторник сообщил Росгидромет России.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа - около средних многолетних значений; на юге Центрального федерального округа, в Коми, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах - на 1° выше", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также в Уральском федеральном округе, Омской, Томской, Новосибирской областях, на севере Красноярского края, Якутии, Камчатского края, в Чукотском автономном округе температура в октябре прогнозируется на 1° выше средних многолетних значений.

Кроме того, в некоторых регионах в октябре прогнозируется аномальное количество осадков. На севере Архангельской области, в Коми, на северо-западе Таймыра, северо-востоке Якутии, в Чукотском автономном округе, на западе Алтайского края, юге Приморского края количество осадков, как ожидается, превысит средние многолетние показатели.

На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в центральных районах Уральского федерального округа и Красноярского края, на юге Эвенкии, на севере Иркутской области, Забайкальского края, северо-западе Амурской области, на юге Магаданской области, Хабаровского края, на западе Камчатского края, в Южном федеральном округе количество осадков прогнозируется меньше многолетних показателей.

На остальных территориях России температура и количество осадков прогнозируется в пределах нормы, отмечает Росгидромет.