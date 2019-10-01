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Кабмин внес в Госдуму законопроект о бесплатном образовании россиян в заграншколах МИД РФ

Речь идет о детях работников МИД и Минобороны России, торговых и военных представительств страны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бесплатном обучении россиян в зарубежных образовательных учреждениях МИД РФ. Текст документа во вторник опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Действующее законодательство предусматривает получение общего образования в заграншколах "на общедоступной и бесплатной основе" для детей работников МИД России, торговых представительств РФ и военных представительств Минобороны России. Инициативой предлагается распространить данную норму на остальных граждан РФ, обучающихся в соответствующих образовательных учреждениях.

"Переход к обучению на бесплатной основе... в заграншколах МИД России соответствует целям и задачам Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом, утвержденной президентом РФ от 3 ноября 2015 года... а также позволит уравнять российских соотечественников, проживающих за рубежом, с гражданами РФ в конституционных правах на получение бесплатного образования", - отмечают авторы законопроекта.

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