Венедиктов предложил провести онлайн-выборы депутатов Госдумы в Москве и Казани

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Эксперимент по электронному голосованию, который состоялся в рамках выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва, может быть продолжен в ходе выборов депутатов Госдумы в 2021 году на территории Москвы и Казани. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов.

"По электронному голосованию. Написал письмо Элле Памфиловой с просьбой [с учетом бурного обсуждения разных политических сил] не торопиться с расширением эксперимента, а иметь ввиду выборы в Госдуму в 2021 году и ограничиться московскими округами, а также пообсуждать возможность казанских округов, где широко применяются ИТ-технологии", - написал Венедиктов.

Он также разместил копию своего письма председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, в которой предлагает в качестве эксперимента на выборах депутатов Государственной думы в 2021 году провести электронное голосование в Москве и столице Республики Татарстан Казани, "так как именно в этом регионе информационные технологии развиты так же высоко, как в Москве".

"Я считаю, что московский эксперимент прошел удачно, так как не произошло ни взлома, ни вброса", - написал в письме Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность 17 сентября. В обновленный состав столичного парламента вошли 45 депутатов, при этом 16 из них ранее работали в Мосгордуме.