На фестивале в Железноводске покажут кукол из городов России и стран ближнего зарубежья

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль авторских кукол "DOLLина грез" в Железноводске (Ставропольский край) соберет кукольниц из Севастополя, Москвы, Гатчины, Сочи и других городов России, а также стран ближнего зарубежья. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"Трехдневный фестиваль "DOLLина грез" откроется 10 октября. В программу фестиваля включен показ уникальной коллекции винтажных кукол, которые несколько десятилетий собирала известная ставропольская кукольница Людмила Шумилова. В рамках фестиваля пройдут мастер-шоу и творческие встречи с самыми знаменитыми кукольницами страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Пушкинской галерее Железноводска выставлено более 80 уникальных кукол и мишек Тедди из личной коллекции Светланы Пчельниковой - кукольница известна тем, что отреставрировала игрушки детей императора Николая II.