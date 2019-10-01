В Ингушетии проведут экологическую акцию-конкурс по сбору макулатуры "Спаси Грута"

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Экологическую акцию по сбору макулатуры "Спаси Грута" проведут в школах Ингушетии на средства президентского гранта. Об этом ТАСС во вторник сообщил автор проекта Адам Мальсагов.

"Мы проведем экологический конкурс и экологические уроки в школах двух районов республики: Сунженском и Назрановском. Намерены включить в конкурс до 60 общеобразовательных учреждений. Думаем, что благодаря конкурсу будет собрано около 200 т макулатуры. Все мероприятия будут проводиться на средства президентского гранта, это почти 500 тыс. рублей", - сказал Мальсагов.

По его словам, макулатура отправится на переработку, а детям раздадут подарки. В акции будут участвовать 60 школ, пять станут победителями - им подарят проекторы.

"На деньги, которые мы получим за поставку макулатуры, мы отправим детей в экскурсии. Так, занявших первое место в прошлом году мы сводили в кинотеатр, угостили мороженым, соком, конфетами. Ребята, занявшие второе место, отправились в этнографический музей в башне Согласия. Ребята, завоевавшие третье место, отправились на каток. Сейчас участвовать в конкурсе будут около 2-3 тыс. детей, им тоже в подарок устроим развлекательные мероприятия", - отметил собеседник агентства.

Автор проекта также добавил, что в конкурс включаются и родители школьников. Вместе с детьми они собирают старые тетради, журналы и газеты. Мальсагов уверен, что в течение нескольких лет проект охватит все школы региона. "В будущем намерены участвовать и в других конкурсах для получения грантов, чтобы охватить все 130 школ региона, чтобы установить в каждой школе пункты приема макулатуры, батареек, люминесцентных ламп, пластика и т. д. Думаю, в течение нескольких лет мы сможем достигнуть этих целей", - сказал он.

Конкурс "Спаси Грута" впервые был проведен в Ингушетии в 2018 году, в нем приняли участие 4 школы, ученики собрали 14 т макулатуры. Также в школах были проведены экологические уроки для повышения экологической грамотности детей, привития им культуры раздельного сбора мусора.