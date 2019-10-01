В Росстате считают, что россияне будут охотнее "переписываться" через госуслуги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Росстата Павел Малков считает, что использование портала госуслуг поможет сократить количество отказов от участия во Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Выступая во вторник в ходе пресс-конференции "Год до Всероссийской переписи населения 2020" в Москве, он отметил, что при проведении переписи населения Росстат сталкивался с нежеланием респондентов идти на контакт с переписчиком. Возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг поможет решить эту проблему, так как электронные услуги и общение через интернет сейчас являются нормой, отметил Малков.

Будущая перепись, сказал он, станет "первой цифровой и последней бумажной" переписью. Так, все переписные листы будут электронными, а переписчики будут использовать специальные планшеты. Информация у переписчиков будет синхронизирована с той, которую респондент заполняет на портале госуслуг. Также будет возможно предзаполнение некоторой информации о респондентах на основе административных данных.

Кроме того, электронная форма переписи поможет ускорить получение финальных результатов. Планируется, что первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, предварительные итоги будут доступны в феврале 2021 года, а окончательные итоги появятся в течение 2021-2022 годов.