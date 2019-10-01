Минстрой представит правительству правила социальной поддержки граждан при ЧС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство строительства РФ завершает работу над созданием правил предоставления социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате последствий стихийных бедствий и других ЧС. Подготовленные правила будут внесены на утверждение правительства РФ в среду, 2 октября, сообщила во вторник пресс-служба Минстроя РФ.

"Разработка унифицированных правил для оказания мер поддержки - важная задача. Это поручение президента страны, поэтому мы должны четко понимать механизм этой работы и оценивать необходимый набор критериев, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций оказывать поддержку гражданам в максимально сжатые сроки", - приводятся в сообщении слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

Среди первых регионов, в которых будут реализованы правила, - субъекты Дальневосточного федерального округа, пострадавшие от паводка летом 2019 года. Это Хабаровский край, Еврейская автономная область и Амурская область.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек. В настоящее время, по данным МЧС, в Еврейской автономной области и Хабаровском крае подтопленными остаются 65 населенных пунктов - 119 жилых домов, почти 1,3 тыс. приусадебных участка и 107 участков автодорог.