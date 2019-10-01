Школьники и студенты Карачаево-Черкесии напишут экономический диктант

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Школьники и студенты Карачаево-Черкесии 9 октября примут участие во всероссийском экономическом диктанте, для его проведения в республике будет подготовлено три площадки, главной из которых станет Карачаево-Черкесский государственный университет (КЧГУ). Об этом ТАСС во вторник рассказала декан факультета экономики и управления КЧГУ Зухра Чомаева.

"В диктанте 9 октября примут участие студенты и школьники Карачаево-Черкесии. Проведение всероссийского экономического диктанта несет мониторинговую функцию. Мы хотим узнать, какие знания у учащихся, какие темы экономики вызывают у них затруднения, основная цель - выявить слабые звенья в экономических знаниях, по ликвидации которых в дальнейшем будет проводиться работа", - сказала Чомаева.

По ее словам, на территории республики будет организовано три площадки - в городе Черкесске, станице Преградной и в Карачаевске, основной станет Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева. В целом по региону ожидается участие более 400 человек.

Задания будут охватывать различные направления экономики, в том числе финансы, экономическое обеспечение социальной сферы, основные экономические процессы. По итогам диктанта будет подготовлен свод рекомендаций по экономическому образованию в вузах и школах.

Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" на тему "Сильная экономика - процветающая Россия" пройдет 9 октября. Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.