В Ингушетии отправят в армию 120 человек в осеннюю призывную кампанию

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии в период осенней призывной кампании направят 120 человек на военную службу, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Сегодня в Ингушетии, как и по всей России, начался осенний призыв. В ходе кампании, которая продлится до 31 декабря, на военную службу из республики направят 120 человек, из них 45 - водители категории "С". Все подготовительные мероприятия были возложены на республиканскую призывную комиссию, в которую вошли специалисты-врачи, главы администраций населенных пунктов, руководители и сотрудники различных министерств и ведомств", - приводит пресс-служба слова военкома Ингушетии Тимура Местоева.

Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 октября и закончится 31 декабря. Ожидается, что всего в ряды вооруженных сил будут призваны около 132 тыс. человек.